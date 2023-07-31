Yaban hayvanlarına su desteği sağlanıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaz aylarında su kaynaklarının yetersiz olduğu alanlara kurulan yalaklarla yaban hayvanlarının su ihtiyacı karşılanıyor. Antalya'da ormanlık alana yerleştirilen bir yalaktan su içen alageyik ve yavrusu fotokapana yansıdı.