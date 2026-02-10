Haberler

Kars ve Ardahan'da Yiyecek Bulamayan Yaban Hayvanları Yerleşim Alanlarına İndi

Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da sert kış koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları, yerleşim alanlarına inerek yiyecek aramaya başladı. Özellikle Ardahan'ın Meryem köyünde bir kurt, köy içine kadar girerek kaz kaptı. Kars'ta ise bina aralarında dolaşan kurt ve yiyecek arayan bir yaban domuzu görüldü.

KARS ve Ardahan'da sert geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları, yerleşim alanlarına indi. Ardahan'da bir kurdun sürüden kaz kaptığı anlar ile Kars'ta mahalle aralarına inen domuz ve kurt, kameralara yansıdı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Meryem köyünde aç kalan kurt, öğle saatlerinde köyün içine kadar girdi. Burada sürüyü bir süre kovalayan kurt, yakaladığı kazı ağzına alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden kişinin kurdun peşinden koştuğu anlar ile kurdun kazı kaptığı anlar, köydeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

BİNALARIN ARASINDA YİYECEK ARADI

Kars merkez Bülbül Mahallesi'nde de sokak aralarına giren kurt, binaların arasında bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu. Öte yandan Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Aluşluk Mahallesi yakınlarında bir yaban domuzu görüldü. Yerleşim yerinin yakınına kadar gelen ve yiyecek aradığı görülen domuz, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
