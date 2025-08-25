Yaban Hayvanları Doğaya Kazandırılmaya Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, yılın 6 ayında 3 bin 973 yaban hayvanının yeniden doğal yaşama kazandırıldığını bildirdi.

Çokçetin, NSosyal'den yaptığı açıklamada, yaban hayatına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

2012'den bu yana 11 rehabilitasyon merkezinde 76 bin 656 yaban hayvanını tedavi ederek doğaya kazandırdıklarını vurgulayan Çokçetin, bu yılın 6 ayında ise 3 bin 973 yaban hayvanının yeniden doğal yaşamla buluştuğunu ifade etti.

Çokçetin, Ankara Soğuksu Milli Parkı'nda tedavisi tamamlanan 5 kızıl şahin, 1 kerkenez ve 1 puhuyu doğal yaşam alanına saldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Güçten düşmüş, yaralı ya da hasta halde bulunan yaban hayvanlarını tedavi ediyor, sağlığına kavuşanları uygun yaşam alanlarına bırakıyoruz. Doğaya dönemeyecek durumda olanlara ise ömür boyu bakım sağlıyoruz. Bu çalışmalarla hem biyoçeşitliliğimizi koruyor hem de yaban hayatını doğaya kazandırıyoruz."