Yaban hayatta ayılarla yan yana

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesi'nde oturan ve yörede 'dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan (42), yaban hayatta yan yana geldiği bozayı ile 2 yavrusunu görüntüledi.

Erzurum'a 144 kilometre mesafede, 1180 metre rakımda kurulan ve 2400 ile 3937 metre arasında değişen yükseklikte dağların yer aldığı ve 76 bin 865 hektar orman arazisine sahip olan İspir'de havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan ayılar, doğal hayatta görülmeye başlandı. Doğada bugüne kadar karşılaştığı ayı, kurt, vaşak, tilki, kartal, şahin ve yaban keçisinin görüntülerini çeken doğa tutkunu Bülent Erkan, bu kez 50 metre yakınındaki ayı ve yavrularını görüntülemenin heyecanını yaşadı.

Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirten Erkan, "Sakinliğinizi koruyabilirseniz hiçbir hayvan size zarar vermez. Doğadaki canlıları görmek, onları görüntülemek benim en büyük hobim. Bu yüzden bana 'dağların oğlu' diyorlar. Dağcılık sporu yapıp, dağ koşularına katılıyorum. Yaban hayvanlarını çok seviyorum. Özellikle kış aylarında onlara yiyecek veriyorum. Onların benim yanımda ayrı bir yeri var" dedi.