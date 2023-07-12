Üye Girişi
Haberler

Yaban hayatının renkli görüntüleri fotokapanda

Güncel Haberler

Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayvanları doğal ortamlarında görüntülendi. Vaşak, karaca, su samuru, porsuk, kurt, tavşan, tilki ve yaban domuzu fotokapanlarla görüntüledi. Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor. Kaçak avcılıkla da mücadele eden av koruma memurları, fotokapanlar aracılığıyla doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniyor.

Yaban hayatın renkli görüntüleri fotokapanda

KIRIKKALE - Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayvanları doğal ortamlarında görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kırıkkale Şubesi ekiplerince, yaban hayatın takibi için dağlık ve ormanlık bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Vaşak, karaca, su samuru, porsuk, kurt, tavşan, tilki ve yaban domuzu fotokapanlarla görüntüledi. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor. Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor. Kaçak avcılıkla da mücadele eden av koruma memurları, fotokapanlar aracılığıyla doğadaki canlıların popülasyonuna ilişkin bilgi ediniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title