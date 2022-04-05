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Yaban hayatından kısa kesitler fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yaban hayatından kısa kesitler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Yaban hayatından kısa kesitler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

DKMP tarafından Türkiye'nin çeşitli yerlerine yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatını görüntüledi. Yaban hayatında yaşamlarını sürdüren geyikler, tilkiler ve domuzlar fotokapanlara yansıdı. DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Yaban hayatından kısa kesitler fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatından kısa kesitler fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatından kısa kesitler fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Haberler

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