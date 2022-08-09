Yaban hayatında çok sayıda tür, fotokapanlara takıldı Yaban hayatında çok sayıda tür, fotokapanlara takıldı Düzce'de geyiklerden karacalara, tilkilerden kurtlara kadar çok sayıda farklı tür fotokapanlara yansıdı. Yaban hayatında çok sayıda tür, fotokapanlara takıldı DÜZCE - Düzce'de geyiklerden karacalara, tilkilerden kurtlara kadar çok sayıda farklı tür fotokapanlara yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayvanlarının renkli dünyası ve yaşamlarıyla ilgili görüntülerin elde edilmesine yardımcı oluyor. Doğal yaşamın hüküm sürdüğü bölgelere yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Görüntülenen yaban domuzları, geyikler, karacalar, tilkiler, kurtlar ve boz ayılar renkli görüntüler oluşturuyor. Güncel İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş Düzce Güncel Haberler

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