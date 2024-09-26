Yaban Hayatına Can Su Projesi: 12 İlde 14 Sondaj Kuyusu Açıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile 12 ilde 14 sondaj kuyusu açılarak, yaban hayvanları için küçük göletler oluşturuldu. Yaban hayata can suyu projesi ile hayvanların yaşam alanlarına olan bağlılıklarının artması ve bu alanlarda kalmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Yaban Hayatı Su İhtiyacının Karşılanmasına Dair Protokol' kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki yaban hayvanlarının içme suyu ihtiyacı yer altı sularından sağlanıyor. Şimdiye kadar Balıkesir, Çanakkale, Afyonkarahisar, Yozgat, Kayseri, Samsun, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay'da 14 sondaj kuyusu açılarak, yaban hayvanları için küçük göletler oluşturuldu. Gelecek talepler doğrultusunda yaban hayatına can suyu temini çalışmalarına devam edilecek. Proje ile yaban hayvanlarının su ihtiyacı sürekli ve güvenilir bir şekilde karşılanırken, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına olan bağlılıklarının artması ve bu alanlarda kalmalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

'GÖÇ EDEN HAYVANLAR İÇİN SU İSTASYONLARI HİZMETİ'

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yer altı suyunun doğal ekosistemdeki birçok bitki ve hayvan için hayati bir su kaynağı olduğunu söyledi. Balta, "Özellikle kurak dönemlerde, yüzey suyu kaynakları oldukça kısıtlı kalabilmekte, böyle durumlarda yer altı suyu hayati öneme sahip olabilmektedir. Kurak bölgelerde veya kurak dönemlerde, doğal su kaynaklarının azalması sadece insanlar için değil, yaban hayatı için de büyük bir tehdit oluşturmakta ve sondaj kuyuları, bu tür durumlarda hayvanlar için ek bir su kaynağı sağlayabilmektedir. Özellikle doğal su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde, sondaj kuyularından elde edilen yer altı suyu, yaban hayatının hayatta kalması için kritik rol oynamaktadır. Sondaj kuyuları yaban hayvanlara içme suyu kaynağı olmanın yanı sıra, sulak alanların ve diğer yer altı suyu seviyelerinden etkilenen su bağımlı habitatların su ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmakta, buralarda yaşayan türlerin korunmasını sağlamaktadır. Sondaj kuyuları göç eden hayvanlar için su istasyonları olarak hizmet etmekte, özellikle su kaynaklarının az olduğu bölgelerde göç yollarının ve üreme alanlarının korunmasına yardımcı olmaktadır" dedi.

'2 BİN 360 METRE SONDAJ DELGİSİ YAPTIK'

'Yaban Hayatı Su İhtiyacının Karşılanmasına Dair Protokol' kapsamında yürütülen sondaj çalışmaları ile yer altı suyunun yaban hayatı üzerindeki olumlu etkilerinin en üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiğini vurgulayan Balta, "Protokol çerçevesinde yürütülen bu su temin çalışmaları, doğa koruma ve yaban hayatın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Şu ana kadar DSİ olarak 2 bin 360 metre su sondaj delgisi yaptık" ifadelerini kullandı.

Balta, yaban hayatın devamlılığı için su kaynaklarının yetersiz olduğu belirlenen alanlarda DSİ olarak yer altı suyu temini için uygun noktaları araştırdıklarını, yürüttükleri teknik çalışmalar sonucunda sondaj kuyularını açtıklarını, hayvanların içme suyu ihtiyacını kuyular ve su yapıları vasıtası karşıladıklarını aktardı. Balta, "Hayvanların su ihtiyacını karşılayabilmek, kaynak değeri oluşturan yaban hayvanlarını alanda tutabilmek adına DSİ ekipleri milli parklarda ve korunan alanlarda yaban hayvanlarına su temin çalışmalarına yurdun dört bir yanında devam ediyor. DKMP tarafından gelecek talepler doğrultusunda yaban hayatına can suyu temini çalışmalarına devam edilecektir. DSİ olarak özellikle hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde hayvan içme suyu göletleri inşa ediyoruz. Bu konuyu idari imkanlarla yapıyoruz. Şu ana kadar 83 adet hayvan içme suyu göleti inşa ettik, etmeye de devam edeceğiz" dedi.