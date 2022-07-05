Yaban hayatı geliştirme sahasında ava 250 bin lira tazminat cezası - Haberler

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Yaban hayatı geliştirme sahasında ava 250 bin lira tazminat cezası

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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Yaban hayatı geliştirme sahasında ava 250 bin lira tazminat cezası

HATAY'da, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi avladığı belirlenen H.V.'ye, 4 bin 912 lira idari para ve 250 bin lira tazminat cezası uygulandı.

HATAY'da, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi avladığı belirlenen H.V.'ye, 4 bin 912 lira idari para ve 250 bin lira tazminat cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada,  "Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimize gelen ihbar doğrultusunda İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi (capra aegagrus) avı yapıldığı tespit edilmiş olup 4 ayrı sırt çantasında kemiklerinden sıyrılmış yaban keçisi eti ele geçirilmiştir. Hatay DKMP Şube Müdürlüğümüzce yaban keçisini avlayan H.V isimli kişiye 4 bin 912 lira idari para cezası ve 250 bin lira tazminat cezası uygulanmıştır. Ayrıca tüfeğe de el konulmuştur" denildi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Münir Karaloğlu İskenderun Hatay Güncel Haberler

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