Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara, yaban hayatından görüntüler yansıdı. Ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan gibi hayvanlar doğal ortamlarında fotokapanlara yakalandı.

- Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

BİNGÖL - Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara, yaban hayatından görüntüler yansıdı.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, koruma ve kontrol ile biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avlanmayla mücadele çerçevesinde, kırsal alanlara yaban hayatını görüntülemek için fotokapanlar yerleştiriyor. Ekiplerin yerleştirdiği fotokapanlara ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan doğal ortamlarında görüntülendi.