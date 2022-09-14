Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı Güncel Haberler Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli ParklarÇankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara yansıyan yaban hayatından kısa kesitler dikkat çekti. DKMP sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler yüzlerce beğeni aldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.