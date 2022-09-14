Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı
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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.
Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı
ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli ParklarÇankırı Şube Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli bölgelerine yerleştirilen foto-kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara yansıyan yaban hayatından kısa kesitler dikkat çekti. DKMP sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler yüzlerce beğeni aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel