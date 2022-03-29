Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Güncel
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Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdıkapanlara yansıdı.
Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı
ANKARA Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.
DKPM tarafından yerleştirilen foto- kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara takılan hayvanlar yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.