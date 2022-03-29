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Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Güncel
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Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdıkapanlara yansıdı.

Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı

ANKARA Yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto-kapanlara yansıdı.

DKPM tarafından yerleştirilen foto- kapanlar yaban hayatını görüntüledi. Foto-kapanlara takılan hayvanlar yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı

Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı

Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel

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