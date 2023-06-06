Yaban domuzunun çevikliği şaşırttı
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Yaban domuzunun çevikliği şaşırttı Tunceli'de cep telefonu kamerasıyla çekilen yaban domuzunun çevikliği şaşırttı.
Yaban domuzunun çevikliği şaşırttı
TUNCELİ - Tunceli'de cep telefonu kamerasıyla çekilen yaban domuzunun çevikliği şaşırttı.
Tunceli merkezde parkta akşam yürüyüşüne çıkan bir vatandaş erkek yaban domuzuna denk geldi. Çitlerin üzerinden son derece çevik hareketlerle atlayan yaban domuzunun o anları vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Çevik hareketleri şaşırtan yaban domuzu daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel