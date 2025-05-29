Yaban Domuzu ve Sokak Kedisi Aynı Yemeği Paylaştı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir yaban domuzu, sokak kedileri için bırakılan yemekten yemek üzere bir bahçeye geldi. Kedinin de yanına gelerek onunla birlikte yemek yemesi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, yaban domuzu ile sokak kedisinin birlikte yemek yediği anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Gözene Mahallesi'nde bir evin bahçesine gelen yaban domuzu, bölgede yaşayan sokak kedileri için bırakılan yemeği yemeye başladı. Bu sırada sokak kedisi de gelerek yaban domuzuyla yan yana aynı yemeği yedi. Birbirlerini rahatsız etmeden iki hayvanın yan yana yemek yediği anlar ise bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel