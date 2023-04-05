YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

BİNGÖL'de, kent merkezine yakın bir noktada, arazide yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi.

Fotoğrafçı Kenan Nihat Elçi, kent merkezine yakın bir noktada dronla doğa görüntüsü çekerken, yiyecek arayan yaban domuzu sürüsüne rastladı. O anları kaydeden Elçi, ilk kez bu kadar kalabalık bir sürüyle karşılaştığını söyledi. Domuz sürüsü, bir süre yiyecek aradıktan sonra dağın yamacına doğru kaçarak gözden kayboldu.