Üye Girişi
Haberi Paylaş

YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Güncel Haberler

BİNGÖL'de, kent merkezine yakın bir noktada, arazide yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi.

BİNGÖL'de, kent merkezine yakın bir noktada, arazide yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi.

Fotoğrafçı Kenan Nihat Elçi, kent merkezine yakın bir noktada dronla doğa görüntüsü çekerken, yiyecek arayan yaban domuzu sürüsüne rastladı. O anları kaydeden Elçi, ilk kez bu kadar kalabalık bir sürüyle karşılaştığını söyledi. Domuz sürüsü, bir süre yiyecek aradıktan sonra dağın yamacına doğru kaçarak gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title