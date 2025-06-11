Yaban Domuzları Yerleşim Alanında Yiyecek Aradı

Yaban Domuzları Yerleşim Alanında Yiyecek Aradı
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Hatay'ın Defne ilçesinde aç kalan iki yaban domuzu, yerleşim alanına inerek yiyecek aradı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

HATAY'da aç kalan 2 yaban domuzu, yerleşim alanına inip yiyecek aradı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde evlerin bulunduğu bölgeye inen 2 yaban domuzu, yiyecek aradı. Akşam saatlerine doğru mahallede görülen yaban domuzları, bir süre çevrede gezindikten sonra tekrar ormana yöneldi. Yaban domuzlarının yerleşim yerinde gezip, yiyecek aradığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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