Yaban Domuzları Samandağ'da Mahalleye İndi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaban domuzları, yiyecek aramak için mahalleye indi. Sokaklarda dolaşarak vatandaşların dikkatini çeken domuzlar, cep telefonlarıyla görüntülendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde dün gece mahalleye inen yaban domuzları yiyecek ararken görüntülendi.

İlçedeki Sutaşı Mahallesi'nde yiyecek bulmakta zorlandıkları için dün gece mahalleye inen yaban domuzları dikkat çekti. Sokaklarda yiyecek arayan domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre ara sokaklarda dolaşan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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