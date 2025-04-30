İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayanların zihnine kazıması gereken harita
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Yaban Domuzları Mezarlara Zarar Verdi, Mahalleli Tel Örgü İstedi

Yaban Domuzları Mezarlara Zarar Verdi, Mahalleli Tel Örgü İstedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde yaban domuzları mezarlara zarar verince, mahalle sakinleri mezarlığın çevresinin tel örgüyle çevrilmesini talep etti. Mezarlıkta bazı mezarların tahrip olduğu belirtildi.

Yaban domuzları mezarlara zarar verdi, mahalleli tel örgü istedi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaban domuzları mezarlara zarar verdi. Mahalle sakinleri kontrolü çok güç olan domuzlara karşı mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesi talebinde bulundu.

Olay, Deniztepesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşandı. Yaban domuzları girdikleri mezarlıkta bazı çocuk ve yetişkin mezarlarına zarar verdi. Mezarların tahrip edildiğini gören mahalle sakinleri, yetkililerden mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesini istedi

Mezarlığın tarihi bir mezar olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Durmaz, "Domuzlar, mezarlarımızı tahrip edip parçalamışlar. Yetişkin ve çocuk mezarlarını kazmışlar. Yetkililerden mezarlığın etrafını tel örgüyle çevirmesini istiyoruz. Bozulan mezarların onarılması konusunda çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.