Yaban Domuzları Mezarlara Zarar Verdi, Mahalleli Tel Örgü İstedi

Yaban domuzları mezarlara zarar verdi, mahalleli tel örgü istedi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaban domuzları mezarlara zarar verdi. Mahalle sakinleri kontrolü çok güç olan domuzlara karşı mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesi talebinde bulundu.

Olay, Deniztepesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşandı. Yaban domuzları girdikleri mezarlıkta bazı çocuk ve yetişkin mezarlarına zarar verdi. Mezarların tahrip edildiğini gören mahalle sakinleri, yetkililerden mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesini istedi

Mezarlığın tarihi bir mezar olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Durmaz, "Domuzlar, mezarlarımızı tahrip edip parçalamışlar. Yetişkin ve çocuk mezarlarını kazmışlar. Yetkililerden mezarlığın etrafını tel örgüyle çevirmesini istiyoruz. Bozulan mezarların onarılması konusunda çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.