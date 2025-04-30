Yaban Domuzları Mezarlara Zarar Verdi, Mahalleli Tel Örgü İstedi
Antalya'nın Serik ilçesinde yaban domuzları mezarlara zarar verince, mahalle sakinleri mezarlığın çevresinin tel örgüyle çevrilmesini talep etti. Mezarlıkta bazı mezarların tahrip olduğu belirtildi.
Yaban domuzları mezarlara zarar verdi, mahalleli tel örgü istedi
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaban domuzları mezarlara zarar verdi. Mahalle sakinleri kontrolü çok güç olan domuzlara karşı mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesi talebinde bulundu.
Olay, Deniztepesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşandı. Yaban domuzları girdikleri mezarlıkta bazı çocuk ve yetişkin mezarlarına zarar verdi. Mezarların tahrip edildiğini gören mahalle sakinleri, yetkililerden mezarlığın etrafının tel örgüyle çevrilmesini istedi
Mezarlığın tarihi bir mezar olduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Durmaz, "Domuzlar, mezarlarımızı tahrip edip parçalamışlar. Yetişkin ve çocuk mezarlarını kazmışlar. Yetkililerden mezarlığın etrafını tel örgüyle çevirmesini istiyoruz. Bozulan mezarların onarılması konusunda çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.