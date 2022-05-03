Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı
İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
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Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı Tunceli'de anne ve yavru yaban domuzları yaklaşık 20 metrelik şelaleden suya atladı.
Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı
TUNCELİ - Tunceli'de anne ve yavru yaban domuzları yaklaşık 20 metrelik şelaleden suya atladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan Pilvenk Şelalesi'nden anne ve yavru yaban domuzları 20 metrelik yükseklikten suya atladı. Domuzların o anları bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel