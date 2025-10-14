Yaban Domuzları Erzurum Kent Merkezine İndi
Erzurum'da yaban domuzları yiyecek bulmak için kent merkezine inerek, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Fen Edebiyat Fakültesi alanında araçların önünden geçip yiyecek aradı. Sürü, bir süre sonra gözden kayboldu.
Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Fen Edebiyat Fakültesi alanına inen domuz sürüsü, yolda ilerleyen araçların önünden geçerek yiyecek aradı.
Söz konusu alanda ilerleyen araç sürücülerinin çarpmamak için yavaşlaması üzerine yolun karşısına geçen sürü, bir süre sonra gözden kayboldu.
Domuzların yoldan geçerek yiyecek aramasını bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel