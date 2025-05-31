Yaban Domuzları Çiftçilerin Pancar Tarlalarını Tehdit Ediyor

Yaban Domuzları Çiftçilerin Pancar Tarlalarını Tehdit Ediyor
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Erzincan'ın Hancıçiftliği köyünde, yaban domuzları pancar ekili tarlalara zarar veriyor. Çiftçiler, mahsullerini korumak için gece nöbeti tutmaya başladılar ve yetkililerden destek bekliyorlar.

Erzincan merkeze bağlı Hancıçiftliği köyünde yaban domuzları, pancar ekili tarlalara zarar verdi, çiftçiler arazilerinde gece nöbetine başladı.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hancıçiftliği köyündeki pancar tarlalarına gece saatlerinde giren yaban domuzları, ekili pancar arazisinin yaklaşık 5 dönümüne zarar verdi. Mahsullerinin zarar görmesinden endişe eden çiftçiler, tarlalarını korumak için güvenlik şeridi çekip ışıklandırma sistemi kurarak önlem almaya başladı.

Tarlalarındaki mahsulü yaban domuzlarından korumak için geceleri nöbet tutan köylüler, yetkililerden destek sağlanmasını talep ediyor.

"Sabaha karşı geliyorlar sinsi şekilde tarlalara giriyorlar"

Bölge çiftçilerinden 63 yaşındaki Alican Çetin, AA muhabirine, tarlasına sürekli domuz sürüsünün girerek zarar verdiğini ve ilgili yerlere konuyla alakalı müracaatta bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 tonluk pancarın tahrip olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Pancarın kökünden çıkmasından dolayı bu mevsimden sonra yeşermesi mümkün değil. Bu pancar yetişene kadar bütün çiftçilerimiz devamlı huzursuz ve pancarının ne şekilde yetişeceği konusunda endişeli. Domuzlar gece saatlerinde bizim olmadığımız vakitte sabaha karşı geliyorlar sinsi şekilde tarlalara giriyorlar."

76 yaşındaki çiftçi Mehmet Keleş ise küçük yaşlardan bu yana çiftçilikle uğraştığını, domuz sürüsünün her gün geldiğini ve aldıkları önlemlerin yetersiz kaldığını aktardı.

65 yaşındaki çiftçi Mecit Çiçek de son yıllarda domuzların tarlalara aşırı zarar verdiğini ifade ederek, "Çiftçilik o kadar kolay değil. Emek istiyor. Bu emeğimizin de karşılığını almak istiyoruz ama domuzların bize hiç fırsat verdikleri yok. Şuanda ışıklandırma yapıyoruz, şerit çekiyoruz. Arkadaşlarımız da geceleri nöbete geliyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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