Yaban Arılarının Beslenme Alışkanlıkları Mevsimlere Göre Değişiyor

ABD'den araştırmacılar, yaban arılarının protein, yağ ve karbonhidrat tüketimini mevsimlere göre düzenlediğini belirledi. Arılar, ilkbaharda protein açısından zengin, yaz sonlarında ise yağ ve karbonhidrat içeren polenleri tercih ediyor.

The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD'deki Northwestern Üniversitesi ve Chicago Botanik Bahçesinin yürüttüğü ortak çalışmada araştırmacılar, 8 cins yaban arısını "kapsamlı besin haritalarını" oluşturmak amacıyla 8 yıl boyunca inceledi.

Araştırmacılar, arıların polen topladığı çiçekleri, polen numunelerini ve bu hayvanların tükettiği besinlerdeki protein, yağ ve karbonhidrat içeriğini gözlemledi.

İncelemeleri sonucu yaban arılarının tükettiği besin tercihlerinin mevsimlere göre değiştiğini tespit eden araştırmacılar, arıların ilkbaharda zengin protein içeriği olan çiçekleri; yaz sonuna doğru yağ ve karbonhidrat içeren çiçekleri tercih ettiğini ifade etti.

Daha büyük bedene ve uzun dile sahip arı cinslerinin, yüksek protein, düşük şeker ve yağ içeren polenleri seçtiğini ortaya koyan araştırmacılar, kısa dile sahip yaban arılarının ise zengin karbonhidrat ve yağ içeren polenleri tüketme eğilimi olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, arıların kolonilerinin gelişimine ve mevsimsel ihtiyaçlarına göre beslenme alışkanlıklarını düzenlediğini belirtti.

Sonuçları "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, besin çeşitliliğine odaklanarak yaban arılarını koruma çabalarına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
