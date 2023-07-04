Ya Çok Seversen: Aşk ve Sürprizlerle Dolu Bir Hikaye

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu sahte gelin Leyla ile kesişir ve aralarında çekim oluşur. Ancak bir tokatla ayrılırlar. Ateş'in babasının vasiyeti herkesi şaşırtır ve Ateş'in kararını değiştirir. Leyla ise ailesinden kalan kolyeyi kaybeder ve kaçarken bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişir ve hayatları tamamen değişecektir.

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar. Ateş vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan men edilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir. Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

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