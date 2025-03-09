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Xuyi'de Kerevit Sezonu Başladı

Xuyi'de Kerevit Sezonu Başladı
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Çin'in Xuyi ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kerevit sezonu açıldı. Bölgedeki kerevit ekolojik yetiştirme alanı 66.667 hektara ulaştı ve sektörde 210.000'den fazla kişi çalışıyor.

HUAİ'AN, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen kerevit üretim merkezlerinden biri olan Xuyi ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla kerevit sezonu başladı.

Xuyi'de son yıllarda kerevit piyasası güçlü şekilde gelişti. İlçedeki kerevit ekolojik yetiştirme alanı yaklaşık 66.667 hektara ulaşırken, sektörde 210.000'den fazla kişi istihdam ediliyor.

Sektör, yerel kırsalın yeniden canlandırılmasında önemli role sahip.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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