Xuan Kağıdı: Çin'in Geleneksel Kağıtçılık Mirası

Xuan kağıdı, Çin kaligrafisi ve resim sanatında kullanılan bir tür el yapımı kağıttır. UNESCO tarafından dünya somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen Xuan kağıdı, Jingxian ilçesinde icat edilmiştir. Genç ustalar Guan ve Wu, bu geleneksel zanaatı gelecek nesillere aktarmayı hedeflemektedir.

JİNGXİAN, 9 Aralık (Xinhua) -- Bir tür el yapımı kağıt olan ve ilk olarak antik Çin'de üretilen Xuan kağıdı, Çin kaligrafisi ve resim sanatında kullanıldı. Xuan kağıdı yapım prosedürü 2009 yılında UNESCO tarafından dünya somut olmayan kültürel miras listelesine dahil edildi. Anhui eyaletindeki Xuancheng şehrine bağlı bir ilçe olan Jingxian, Xuan kağıdının icat edildiği yer olarak biliniyor.

Xuan kağıt atölyesinde kağıt kalıplama sürecinden sorumlu olan Guan Jiaming, geleneksel kağıt yapım becerisinin genç bir ustası olduğunu kanıtladı. Tahta bir kalıbı birkaç kez kağıt hamuru toplamak için tanka daldıran Guan, mükemmel teknikleriyle kağıt hamurunu kalıp üzerinde eşit bir şekilde yerleştirebiliyor. Kağıt hamuru toplama işlemi bittikten sonra Guan'ın çalışma arkadaşı Wu Fan, düzeltme ve kurutma gibi diğer işleri üstleniyor.

Guan ve Wu bir yandan bu işteki becerilerini geliştirirken bir yandan da geleneksel kağıtçılık zanaatını gelecek nesillere aktarmayı umuyor.