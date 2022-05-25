Xpeng X2: Çin'de uçan otomobilin tanıtımı yapıldı - Haberler

Xpeng X2: Çin'de uçan otomobilin tanıtımı yapıldı
AA - Güncel
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"X2" isimli uçan otomobilden detaylar Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, hem çevre dostu olması hem de havada hareket etmesi nedeniyle kent yaşamına yeni bir soluk getireceği öngörülen "X2" isimli yeni uçan otomobilin tanıtımını yaptı.
"X2" isimli uçan otomobilden detaylar
Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, hem çevre dostu olması hem de havada hareket etmesi nedeniyle kent yaşamına yeni bir soluk getireceği öngörülen "X2" isimli yeni uçan otomobilin tanıtımını yaptı.
AA / Güncel