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XPENG ve Volkswagen Çin'de Süper Hızlı Şarj Ağı Kuracak

XPENG ve Volkswagen Çin'de Süper Hızlı Şarj Ağı Kuracak
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Çinli otomobil üreticisi XPENG ve Alman Volkswagen, Çin genelinde 20.000'den fazla şarj ünitesinden oluşan bir süper hızlı şarj ağı kurmak için stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

GUANGZHOU, 7 Ocak (Xinhua) -- Çinli yeni enerjili araç üreticisi XPENG ve Alman otomobil devi Volkswagen, Çin'de süper hızlı şarj ağı kurulması konusunda stratejik işbirliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı.

XPENG'den pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bu stratejik işbirliğiyle XPENG ve Volkswagen Çin, ülke genelinde 420 kentte müşterilere 20.000'den fazla şarj ünitesi içeren bir süper hızlı şarj ağı sunmayı hedefliyor.

Açıklamada, her iki tarafın yüksek güçlü sıvı soğutmalı süper hızlı şarj alanındaki teknolojik yeteneklerinden ve Çin'in elektrikli araç şarj ağında sahip oldukları tamamlayıcı özelliklerinden yararlanılarak, her iki şirketin müşterilerine ülke genelinde gelişmiş hızlı şarj hizmeti sunulacağı belirtildi.

İşbirliği kapsamında, şarj ağının genişletilmesini daha da hızlandırmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Çin'de iki şirketin ortak markası olarak süper hızlı şarj istasyonlarının kurulması olasılığı da araştırılacak.

Bu stratejik işbirliği, XPENG ve Volkswagen arasındaki uzun vadeli stratejik ortaklıkta yeni bir adımı temsil ediyor. İki şirket, 2023 yılında stratejik teknik işbirliği çerçeve anlaşması ve hisse satın alma anlaşması imzalamış, ayrıca Volkswagen XPENG'in yüzde 4,99'luk hissesini yaklaşık 700 milyon ABD doları karşılığında satın almıştı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre XPENG, 2024 yılında 190.068 araç teslim ederek bir önceki yıla kıyasla yüzde 34 artış kaydetti. Çin'in geçen yılki toplam yeni enerjili araç üretiminin 12 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Çin'in yeni enerjili araç sektörü, pazarın güçlü büyümesi sayesinde artan bir uluslararası işbirliğine tanıklık ediyor. Yerli yeni enerjili araç üreticisi Leapmotor ve Avrupalı otomobil devi Stellantis, 2023 yılında ortaklık başlatırken, lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, 2024 yılında Çinli ortaklarıyla beraber Çin'de 14 milyar yuan (yaklaşık 1,95 milyar ABD doları) ek yatırım yapacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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