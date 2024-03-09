XPENG AEROHT'un geliştirdiği uçan otomobil test uçuşunu tamamladı
Çin'in Guangdong eyaletindeki teknoloji şirketi XPENG AEROHT tarafından geliştirilen bir uçan otomobil, alçak irtifa test uçuşunu başarıyla tamamladı.
ÇEKİM TARİHİ: 8 Mart 2024
Uçan otomobilin çeşitli görüntüleri
Merkezi Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan teknoloji şirketi XPENG AEROHT tarafından geliştirilen bir uçan otomobil, Cuma günü eyalet merkezi Guangzhou'da alçak irtifa test uçuşunu tamamladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)