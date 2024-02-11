Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki ışık gösterileri
Çin'in çeşitli bölgelerinde Ejderha Yılı'nın gelişini kutlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nde düzenlenen ışık gösterileri, caddeleri göz alıcı ışıklarla aydınlatarak bayram havası yarattı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiong'an Yeni Bölgesi'nden bildiriyor. (XHTV)
1. Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki ışık gösterilerinden çeşitli görüntüler
Çin'in çeşitli bölgelerinde Ejderha Yılı'nın gelişini kutlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nde düzenlenen ışık gösterileri, caddeleri göz alıcı ışıklarla aydınlatarak bayram havası yarattı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiong'an Yeni Bölgesi'nden bildiriyor. (XHTV)