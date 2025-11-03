Haberler

Xinzhou Antik Kenti de Doğuyor: Yerel Yönetim Yenileme Projeleri İle Turist Çekiyor

Xinzhou Antik Kenti de Doğuyor: Yerel Yönetim Yenileme Projeleri İle Turist Çekiyor
Güncelleme:
Çin'in Xinzhou kenti, tarihi değerlerini modern turizm ile birleştiriyor. Antik çay yolundaki Xinzhou Antik Kenti, 2017'den bu yana yapılan koruma ve yenileme projeleri sayesinde dikkat çekiyor.

XİNZHOU, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Xinzhou kenti, Doğu Han Hanedanlığı'na (25-220) kadar uzanan köklü bir tarihe sahip.

Xinzhou'nun güneyindeki antik çay yolu üzerinde yer alan ünlü Xinzhou Antik Kenti, on iki adet taşınmaz kültürel miras barındırıyor.

Yerel yönetim 2017 yılından bu yana, antik kenti yeniden canlandırmak adına kentte koruma ve yenileme projesi başlattı. Altyapının iyileştirilmesi, kültürel ve eğlence etkinliklerinin artırılması ve yemek ve konaklama seçeneklerinin genişletilmesi ile Xinzhou Antik Kenti, şehrin yeni canlılığını keşfetmek adına her geçen gün daha fazla turistin ilgisini çekiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
