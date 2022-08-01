Xinjiang Yılın İlk Yarısında Enerji Üretiminde Büyüme Kaydetti

URUMQI, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin yerel yetkilileri, 2022'nin ilk yarısında bölgenin enerji üretiminin büyüme kaydettiğini bildirdi. Bölgenin istatistik bürosuna göre Xinjiang, Ocak ayından Haziran ayına kadar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 artışla 181,48 milyon ton ham kömür üretirken bu miktar ülkenin toplam ham kömür üretiminin yüzde 8,3'ünü oluşturdu. Büyük bir kömür tedarik üssü olan Xinjiang, 2025 yılına kadar kömür üretimini 400 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu yılın ilk yarısında Xinjiang'ın ham petrol üretimi yüzde 8,9 artarak 16,21 milyon ton olarak gerçekleşti. Doğalgaz üretimi ise yüzde 5,9 artışla yaklaşık 21 milyar metreküp oldu. Bölge bu dönemde elektrik arzında istikrarı korudu ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 artışla 230 milyar kilovat-saati aşan elektrik üretimi gerçekleştirdi.