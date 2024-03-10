Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne İlişkin İzlenimler

URUMQİ, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'deki Shanghai Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı görevini yürüten Serdar Yurtçiçek, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne ilişkin izlenimlerini kaleme aldı:

2016 yılında Çin'deki Zhejiang Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime başladığımdan beri Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ni dört kez ziyaret ettim. Bu sık ziyaretlerimin nedeni hem yüksek lisans hem de doktora tezim için Xinjiang üzerine yaptığım araştırmalardı. Yaptığım her ziyarette bölgenin farklı güzelliklerini keşfettim.

Xinjiang'ın merkezi Urumqi, "güzel otlaklar ve bereketli topraklar" anlamına gelen Moğol kökenli bir isme sahip. Tarih boyunca çeşitli etnik gruplara ev sahipliği yapan Urumqi, Çin'de gördüğüm en renkli, çok kültürlü ve tarihi açıdan en zengin kentlerden biri.

Yolculuğum, Uygur, Kazak, Han, Kırgız ve Moğol gibi çeşitli etnik grupların tarihi ile bu grupların Xinjiang kültürünün zenginleşmesine katkılarını gözler önüne seren Xinjiang Müzesi'ni ziyaretle devam etti. Canlılığını koruyan müze gerçekten görülmeye değer.

Müzeyi gezdikten sonra kentin tarihi ve hareketli merkezi Kapalı Çarşı'yı ziyaret ettim. Çarşı gerçekten de kalabalıktı. Nazik bir Uygurlu kadın bana içinde biraz buz olan bir içecek ikram etti. Tereddütle tadına baktım ve bunun ayran olduğunu anladım. Sadece biraz daha ekşiydi. Merakla içeceğin adını sordum ve "On Doğ" olduğunu öğrendim. Bu bana ekşi ayranın en lezzetli olduğu yerlerden biri olduğuna inanılan Diyarbakır'ı hatırlattı.

Çarşıda başta Uygur, Kazak ve Kırgızlar olmak üzere çeşitli etnik gruplara ait yiyecek ve içecekleri tadabiliyorsunuz. Pazarın ortasında, hem gündüz hem de gece etkileyici bir görünüme sahip olan Erdaoqiao isimli büyük bir de cami bulunuyor.

Meydanın yanında sürekli çalan Uygur müziği ile dans eden yüzlerce kişi dikkatimi çekti. İzlemek için yaklaştım. Genci yaşlısı, kadını erkeği, Uyguru, Hanı hep birlikte dans ediyordu. Daha önce tanık olduğum hiçbir an beni bu kadar etkilememişti.

Urumqi'de neredeyse herkes bir cevap aldığında gülümseyerek teşekkür eder. Misafirler, ev sahibi yemeğe başlamadan yemeğe başlamaz. Bir keresinde yemeğe başlamak için beş dakika beklemiştim. "Ben sonra yiyeceğim, lütfen buyurun" deyip sadece çay içtiğimde, herkes çay içerek benimle birlikte beş dakika beklemişti. Xinjiang misafirperverliği, masadaki her farklı yemeği ilk olarak misafirin tatmasını gerektirir. Bu geleneği Xinjiang'daki tüm etnik gruplar arasında yaygın olarak gözlemlemek mümkün.

Yolculuğum sırasında Lanzhou'dan Urumqi'ye uzanan yüksek hızlı tren hatlarını da gördüm. Ancak gözüme çarpan, rayların yanına inşa edilmiş birkaç metre yüksekliğindeki beton duvarlar oldu. Merakla sordum ve nedenini öğrendim. Özellikle kış aylarında Tianshan Dağları'ndan gelen güçlü rüzgarlar yüksek hızlı trenleri etkileyebildiğinden, bu duvarlar rüzgarın hızını kesmek ve trenleri etkilemesini önlemek için inşa edilmiş.

Uygurlar, Hanlar, Kazaklar, Huiler, Kırgızlar, Moğollar ve diğerleri, böylesine engin ve zorlu bir coğrafyada, mavi bir gökyüzünün altında çöller, ormanlar ve dağlarla, sıcak ve soğuğun her seviyesini deneyimleyerek uyum içinde yaşıyor. Xinjiang'da coğrafya, çölün sarısını, dağların kahverengisini, ormanların yeşilini, gökyüzünün mavisini ve bulutların beyazını her şeye rağmen uyumlu şekilde barındırırken insanlar da bu çeşitliliğe kucak açıyor. Burada coğrafya bir arada var oluyor, insanlar da öyle. Burada insanlar aynı gökyüzünün altında nefes alıyor, aynı yağmurdan korunuyor, komşuları ve toplumları arasında sevgi yayıyor.

Yazar: Serdar Yurtçiçek, Çin'deki Shanghai Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı.

Muhabirler: Xinhua Haber'den Li Xiang, Gu Yu. Tianshannet'ten Jie Wenjin, Hou Weili ve Cheng Li.