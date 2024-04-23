Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Yeni Enerji Kapasitesi Artıyor

URUMQİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kurulu yeni enerji kapasitesi 70 milyon kilovatı aşarak bölgenin toplam kurulu kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturdu.

Devlet Elektrik Şebekesi Xinjiang Elektrik Gücü Limited Şirketi'nin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, bölgede yıl sonuna kadar 89 milyon kilovat civarında kurulu yeni enerji kapasitesine ulaşılması bekleniyor. Bu seviye, yeni enerjinin Xinjiang'daki en önemli elektrik kaynağı haline gelecek olmasını simgeliyor.

Şirket, geçen yıl Xinjiang'da 502,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve bunun 90,5 milyar kilovatsaatinin yeni enerji ile elde edildiğini belirtti.

Rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Xinjiang, yeni enerji gelişimi açısından ülkenin önde gelen bölgelerinden biri.