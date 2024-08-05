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Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Yeni Enerji Kapasitesi Artışı

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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarından faydalanarak yeni enerji kapasitesinde büyük bir artış kaydetti.

URUMQİ, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında bulunan ve rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi bu yılın ilk yarısında kurulu yeni enerji kapasitesinde bir önceki yıla göre yüzde 103'lük bir artış kaydetti.

Çin Devlet Şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'nin son verilerine göre, Xinjiang'daki 14,08 milyon kilovatlık yeni kurulu enerji kapasitesinin 4,28 milyon kilovatını rüzgar enerjisi, 9,8 milyon kilovatını ise güneş enerjisi oluşturuyor.

Bu yıl bölge, hem enerji güvenliği hem de yeşil, düşük karbonlu kalkınma için kaynaklarını ve coğrafi avantajlarını kullanıyor. Şirketin bir yöneticisi, enerji kaynakları için ulusal bir stratejik üs inşa etmek ve yenilenebilir enerji oranını artırarak yeni enerjiye dayalı yeni tip bir güç sisteminin inşasını sürekli hızlandırmak için çalışıldığını söyledi.

Bugüne kadar Xinjiang'ın kurulu yeni enerji kapasitesi 80 milyon kilovatın üzerine çıkarken il düzeyindeki 14 bölgenin tamamındaki kurulu yeni enerji kapasitesi 1 milyon kilovatı aştı. Xinjiang'da ayrıca 10 milyon kilovatlık üç yeni enerji üssü bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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