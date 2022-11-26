Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 10 Kişinin Öldüğü Yangın Hakkında Soruşturma Yürütülüyor

URUMQİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Perşembe günü yangın çıktı. Yetkililer, yüksek bir binada çıkan ve can kaybına yol açan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma yürütüldüğünü ve görevini ihmal ettiğinden şüphelenilenlerden hesap sorulacağını bildirdi.

Yangın saat 19.49'da Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'nin Tianshan bölgesinde bulunan yüksek katlı bir apartmanda meydana geldi. Olayda 10 kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.

Urumqi Belediye Başkanı Mamtimin Hadir Cuma gecesi düzenlediği basın toplantısında, yangının nedenini daha ayrıntılı araştırmak için ortak bir soruşturma ekibinin kurulduğunu söyledi.

Belediye Başkanı, belediyenin Parti komitesi ve belediye yönetimi adına, yangında ölenlerin yaslı ailelerine taziyelerini sundu, yaralılara ve onların ailelerine iyi dileklerini iletti ve tüm şehir halkından özür diledi.

Ayrıca, kaza sırasında ve öncesinde görevlerini yaparken ihmalleri olduğu tespit edilen kişilerden hesap sorulacağını söyledi.

Belediye başkanı, yangının çıkmasından hemen sonra tıbbi yardım ve tedavinin yapıldığını ve yaralıların şu anda güvenli koşullarda olduğunu söyledi.

Şehrin itfaiye departmanından bir yetkili olan Li Wensheng, yangının hızla yayıldığını ve çok sayıda apartman sakinini dairelerinde mahsur bıraktığını, olay yerine toplam 109 itfaiyeci ile 23 itfaiye aracının gönderildiğini ve Perşembe günü saat 22.35 civarında yangının söndürüldüğünü söyledi.

Li, binanın bulunduğu mahallenin etrafındaki sokakların dar olması nedeniyle büyük itfaiye araçlarının alevleri söndürmek için binaya yaklaşmakta zorlandığını belirtti.

İlk incelemede, yangının binanın 15. katındaki bir yatak odasında bulunan elektrik panosundan çıkmış olabileceği belirlendi.