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Xinjiang Uygur Bölgesi'nde Turizmde Yüzde 9,08 Artış

Xinjiang Uygur Bölgesi'nde Turizmde Yüzde 9,08 Artış
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,08 artışla 44,63 milyon turist ağırladı. Turist harcamaları da yüzde 12,58 artış göstererek 49,25 milyar yuana ulaştı.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden görüntüler

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,08 artışla toplam 44,63 milyon turist ağırladı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,08 artışla toplam 44,63 milyon turist ağırladı.

Bölge kültür ve turizm departmanının pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu dönemde yerel kültür ve turizm yetkilileri, kültür sektörünü ve turizm pazarını canlandırmak amacıyla çok sayıda girişim başlattı. Turistlerin yaptığı harcamalar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,58 artış göstererek 49,25 milyar yuana (yaklaşık 6,84 milyar ABD doları) ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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