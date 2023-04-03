Xinjiang Sınır Kapısından Geçen Çin-Avrupa Yük Treni Sayısı Arttı

URUMQİ, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki önemli bir demiryolu limanı olan Alataw Geçidi'nden, yılın ilk çeyreğinde 1.588 Çin-Avrupa yük treni geçti.

URUMQİ, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki önemli bir demiryolu limanı olan Alataw Geçidi'nden, yılın ilk çeyreğinde 1.588 Çin-Avrupa yük treni geçti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,35'lik bir sıçramaya işaret ediyor.

Çin Demiryolları Urumqi Grup Limited Şirketi'ne göre, söz konusu seferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artışla yaklaşık 3,33 milyon ton yük taşındı.

Şirket, Çin-Avrupa yük treni sefer sayısındaki artışın, kısmen gümrük işlemlerindeki verimliliğin artmasından kaynaklandığını belirtti.

Alataw tren istasyonunda çalışan Yan Huapeng, "Limandan geçen Çin-Avrupa yük treni sayısının bugün itibariyle günlük ortalaması 17 oldu. 2012 yılındaki aylık ortalama ise 3,5 idi" dedi.

Alataw Geçidi'nden 2011 yılından bu yılın Mart ayı sonuna kadar 30.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferi yapıldı. Seferlerde, artan miktarlarda şarap, çikolata ve kimyasal gübre gibi ithal mallar taşınıyor.

Alataw Geçidi'nden geçen Çin-Avrupa yük trenleri Almanya, Polonya ve Rusya dahil 19 ülkeye yük taşıyor.