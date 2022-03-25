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Xinjiang, İş Ortamını Optimize Ederek Yatırım Çekiyor

Xinhua - Güncel
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Xinjiang, İş Ortamını Optimize Ederek Yatırım Çekiyor

URUMQİ, 25 Mart (Xinhua) — Aksu Vilayeti Ticaret Bürosu yetkilisi Hou Mingping, vilayetin yıl başında yatırım çekmek için tüm ülkeye 38 ekip gönderdiğini söyledi. Hou'ya göre, Xinjiang'daki bazı yerlerde ise mevcut salgın koşulları nedeniyle yatırım için çevrimiçi tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Departman, Xinjiang'da piyasa varlıklarının canlanmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl iş ortamını optimize etmek için […]

URUMQİ, 25 Mart (Xinhua) — Aksu Vilayeti Ticaret Bürosu yetkilisi Hou Mingping, vilayetin yıl başında yatırım çekmek için tüm ülkeye 38 ekip gönderdiğini söyledi. Hou'ya göre, Xinjiang'daki bazı yerlerde ise mevcut salgın koşulları nedeniyle yatırım için çevrimiçi tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Departman, Xinjiang'da piyasa varlıklarının canlanmasını teşvik etmek amacıyla bu yıl iş ortamını optimize etmek için önlemler alındığını, vergi desteğinin artırılmaya devam ettiğini ve işletmelere güven verildiğini söyledi.

Xinhua / Güncel

Yatırım, Ticaret, Mart, Güncel, Haberler

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