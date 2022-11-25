Xinjiang'ın En Güzel Kültürel Emanet Koruyucusu Güncel Haberler URUMQİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Bortala Moğol Özerk İli'ndeki Wenquan İlçesinde Shan Zhizheng, "Xinjiang'ın en güzel kültürel emanet koruyucusu" ünvanını taşıyan onur belgesini ve ödülünü gösteriyor, 27 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Hao. URUMQİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Bortala Moğol Özerk İli'ndeki Wenquan İlçesinde Shan Zhizheng, "Xinjiang'ın en güzel kültürel emanet koruyucusu" ünvanını taşıyan onur belgesini ve ödülünü gösteriyor, 27 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Hao Jianwei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Xinjiang'ın En Güzel Kültürel Emanet Koruyucusu - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.