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Xinjiang'ın En Güzel Kültürel Emanet Koruyucusu

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Xinjiang'ın En Güzel Kültürel Emanet Koruyucusu

URUMQİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Bortala Moğol Özerk İli'ndeki Wenquan İlçesinde Shan Zhizheng, "Xinjiang'ın en güzel kültürel emanet koruyucusu" ünvanını taşıyan onur belgesini ve ödülünü gösteriyor, 27 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Hao.

URUMQİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Bortala Moğol Özerk İli'ndeki Wenquan İlçesinde Shan Zhizheng, "Xinjiang'ın en güzel kültürel emanet koruyucusu" ünvanını taşıyan onur belgesini ve ödülünü gösteriyor, 27 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Hao Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Güncel Haberler

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