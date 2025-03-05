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Xinjiang'ın Doğal Güzellikleri
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Xinjiang'ın çölleri, otlakları ve karla kaplı yolları, özgürlük ruhunu taşıyan rüzgarın yarattığı büyüleyici manzaralar sunuyor.

Xinjiang'dan çeşitli görüntüler

Xinjiang'ın sonsuz çölleri, uçsuz bucaksız otlakları ve buzla kaplı yolları tabloları andıran bir doğa manzarası sunuyor.

Dokunduğu her yere özgürlük ruhunu da taşıyan rüzgar, kumları harekete geçiriyor, otlar arasında ıslık çalıyor ve karla kaplı ufuklarda izini bırakıyor.

Geniş otlaklar, çöller ve dağlar arasında hızla esen yabani rüzgara kulak verelim.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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