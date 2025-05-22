Xinjiang ile Tallinn Arasında İlk Direkt Hava Kargo Rotası Hizmete Girdi

URUMQİ, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden 51 ton e-ticaret ürünü taşıyan kargo uçağı, Estonya'nın başkenti Tallinn'e ulaştı. Çarşamba günü gerçekleştirilen bu uçuşla Xinjiang ile Baltık Denizi bölgesi arasındaki ilk direkt hava kargo rotası hizmete girmiş oldu.

Haftada bir kez Boeing 767 kargo uçağıyla gerçekleştirilecek seferler yaklaşık 11 saat sürecek. Konvansiyonel uçaklara kıyasla yüzde 30 daha fazla yük kapasitesine sahip olan uçağın özellikle konfeksiyon ve günlük ihtiyaçlar gibi hafif sanayi ürünlerini taşıyarak lojistik maliyetleri azaltması bekleniyor.

Xinjiang Wanshengtong Tedarik Zinciri İşletmesi Limited Şirketi Genel Müdürü Feng Liang, Çinli satıcıların kuzey Avrupa'daki e-ticaret platformlarıyla doğrudan bağlantı kurmasını sağlayan bu yeni rotanın, bölgedeki tüketicilerin de alışveriş deneyimini iyileştirdiğini söyledi.

Xinjiang bölgesinin merkezi Urumqi'yi 20 kentle birbirine bağlayan 20 uluslararası kargo rotası bulunuyor. Bu rotalar arasında kuzey, doğu ve batı Avrupa'daki önemli merkezleri kapsayan 12 güzergah yer alıyor.

Urumqi Havalimanı'ndaki gümrük verilerine göre, ocak-nisan döneminde işlem gören kargo uçağı sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.157,1 artarak 1.584'e, kargo hacmi ise yüzde 522,2 artışla 26.000 tona ulaştı.