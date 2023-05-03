Xinjiang-Hong Kong Arasında Yeni Direkt Uçuş Rotası Açıldı

URUMQİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında Çarşamba günü yeni bir direkt uçuş rotası başlatıldı.

URUMQİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında Çarşamba günü yeni bir direkt uçuş rotası başlatıldı.

Havayolu şirketi Urumqi Air, Xinjiang'ın merkezi Urumqi'deki Diwopu Uluslararası Havalimanı'ndan Çarşamba sabahı kalkan Boeing 737-800 yolcu uçağının beş saatten fazla süren uçuşundan sonra Hong Kong'a ulaştığını ve bunun yeni rota üzerindeki başarılı ilk uçuşu simgelediğini kaydetti.

Urumqi Air'den yapılan açıklamaya göre, uçak seferinin her Çarşamba sabah 10.15'te Urumqi'den havalanması ve 15.35'te Hong Kong'a ulaşması planlanıyor. Dönüş uçuşunda ise uçak 16.35'te Hong Kong'dan havalanacak ve saat 22.20 civarında Urumqi'ye varacak.

Havayolu şirketi, yeni rotanın bölge sakinlerinin günlük seyahatlerini, iş ilişkilerini ve iki bölge arasındaki diğer alışverişleri daha da kolaylaştıracağını belirtti.

Urumqi Air ayrıca Bangkok gibi destinasyonlara ve Orta Asya ile Batı Asya'daki şehirlere uluslararası uçuşlar başlatılmasının planlandığını bildirdi.