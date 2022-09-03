Xinjiang Hakkındaki Sözde Değerlendirme Raporu BM veya Uluslararası Toplumu Temsil Edemez

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü, Çin'in, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) yayınladığı yasadışı, geçersiz, hükümsüz ve yanlış bilgilerden oluşan uydurma bir rapor olan Çin'in Xinjiang bölgesi hakkındaki sözde değerlendirme raporunu reddettiğini söyledi. Wang bu sözde değerlendirmenin ne BM'yi ne de uluslararası toplumu temsil edemeyeceğini söyledi. Günlük basın toplantısında konuşan Wang, OHCHR değerlendirmesinin yurtdışı bazı Çin karşıtı güçlerin ağır baskısının bir eseri olduğunu söyledi. Rapor, bu güçlerin siyasi programlarına dayanmakta ve evrensellik, nesnellik, seçici olmama ve politize olmama ilkelerine aykırı.

Wang, "Rapor, OHCHR'nin, gelişmekte olan ülkeleri kendi çizgilerine gelmeye zorlamada nasıl ABD ve bazı Batılı güçlerin bir infazcısı ve suç ortağına indirgendiğini gösteriyor. OHCHR BM adına hareket etmiyor, hele uluslararası toplum adına hiç hareket etmiyor" dedi. Wang, Çin'in insan haklarını Çin için işleyecek bir şekilde ilerletmeye ve dünyada insan haklarına daha fazla katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi. Wang, "Yasadışılığı ve sıfır inandırıcılığına rağmen bu değerlendirmenin "soykırım", "zorla çalıştırma", "dinsel baskı" ve "zorunlu kısırlaştırma" gibi sahte iddiaları kullanmaya kadar gitmediği gerçeği, ABD ve Batılı güçler tarafından uydurulan yalanların çökmüş bulunduğunu göstermektedir" dedi. Wang, uluslararası toplumda hakim eğilimin gerçek olmayan bu değerlendirmenin yayınlanmasına karşı olduğunun altını çizdi. Uluslararası toplum, ABD ve Batılı güçlerin OHCHR'yi bu sahte değerlendirmeyi yayınlamaya zorlayacak kadar ileri gittiği gerçeğinden de son derece endişeli.

Sözcü, "OHCHR'nin gerçek anlamda odaklanması gereken şey ABD ve bazı Batılı güçlerin karıştığı insan hakları ihlalleridir: Yerli Amerikalıların fiziksel ve kültürel soykırımı, modern kölelik ve zorunlu çalıştırma için yurtdışından insan kaçakçılığı, azınlıklara karşı sistemli ırkçı ayrımcılık, ölümle sonuçlanan silahlı saldırılar, kadın haklarında ciddi gerileme, yurtdışındaki kara noktalarda işkence ve tacizler, diğer ülkelerde insan haklarını tehlikeye atan tek taraflı ve zorunlu önlemler ve yurtdışındaki askeri operasyonlarda sivillerin öldürülmesi" dedi. Çin OHCHR'den bu ihlallere ışık tutmasını, sorumluların peşine düşmesini ve bunlar hakkında değerlendirme yayınlamasını istiyor. Uluslararası toplum ve bu ihlallerin kurbanları için yapılacak sorumlu davranış budur. ABD ve bir avuç Batılı gücün Xinjiang'ı lekelemek için uydurduğu masal sıfır gerçekliğe sahip. Bu, Çin'i insan hakları bahanesiyle kontrol altında tutmak için Xinjiang'ı kullanmayı amaçlayan siyasi bir manipülasyondur. Wang, planlarının asla başarıya ulaşmayacağını sözlerine ekledi.