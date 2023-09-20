Xinjiang Ekolojik Savunma İnşasında Astana'yla Buluşuyor

Taklamakan, sürekli yer değiştiren kum tepelerine sahip dünyanın en büyük ikinci çölüdür.

Tarim Çöl Karayolu, "Ölüm Denizi" olarak da bilinen bu çölün içinden geçiyor.

Rüzgar erozyonunu önlemek, kum tepelerini düzenlemek ve böylece karayolunun erozyona uğramasını önlemek için 2003 yılında bir proje başlatılarak karayolunun çevresinde yeşil bir kuşak oluşturularak çöl yollarına elverişli bitkiler ekildi.

Çinli bilim insanları, bu çerçevede seçilen bitkileri, çöldeki otoyol boyunca rüzgar siperliği olarak kullandı.

Xinjiang'ın 14.000 kilometre ötesinde Kazakistan'ın başkenti Astana bulunuyor.

Bir grup Çinli bilim insanı, deneyimlerini paylaşarak, yıllardır Astana'nın Yeşil Kuşak projesine de destek veriyor. (Xinhua)