Xinjiang'daki Sınır Limanından, 2022 Yılında 7.000'den Fazla Çin-Avrupa Yük Treni Geçti

URUMQİ, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yerel yetkililere göre, bölgedeki sınır limanlarından biri olan Horgos limanından, bu yıl 7 binden fazla Çin-Avrupa yük treni geçti.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı'ndan geçen bir Çin-Avrupa yük treni, 6 Şubat 2021. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)

URUMQİ, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yerel yetkililere göre, bölgedeki sınır limanlarından biri olan Horgos limanından, bu yıl 7 binden fazla Çin-Avrupa yük treni geçti.

Çin Demiryolu Urumqi Grup Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, limandan 2022'de günlük ortalama 19'un üzerinde Çin-Avrupa yük treni geçerken, günde en çok geçen tren sayısı 27'yi buldu.

Şirket, hizmetin giderek artan kullanımını, büyük ulaşım hacmine, düşük fiyatlarına, genişleyen ağ ve istikrarına bağladı.

Horgos Gümrük İdaresi'ne göre, limandan 2022'nin başından bu yana geçen yük trenleri, Almanya'dan gelen makine ve teçhizat ile Orta Asya'dan gelen maden ürünleri de dahil olmak üzere Çin'in Hebei, Henan, Jiangsu, Guangdong, Shanghai ve Chongqing gibi eyalet ve kentlerine 140 kategoride mal taşıdı.

Horgos'tan mevcut durumda 76 güzergah geçerken, taşınan mallar giysi, günlük ihtiyaç maddeleri, elektronik ürünler ve mekanik parçalar da dahil olmak üzere 200'den fazla kategoriyi kapsıyor.