Xinjiang'daki İki Demiryolu Limanından Bu Yıl 5.000'den Fazla Çin-Avrupa Yük Treni Geçti

Çin Demiryolları Urumqi Bürosu Grup Limited Şirketi'ne göre, ülkenin kuzeybatısında bulunan Xinjiang bölgesindeki Alashankou ve Horgos demiryolu limanlarından, Orta Asya ülkelerine gidenler de dahil olmak üzere bu yıl geçen Çin-Avrupa yük treni sayısı 5.000'i aştı.

Çin Demiryolları Urumqi Bürosu Grup Limited Şirketi'ne göre, ülkenin kuzeybatısında bulunan Xinjiang bölgesindeki Alashankou ve Horgos demiryolu limanlarından, Orta Asya ülkelerine gidenler de dahil olmak üzere bu yıl geçen Çin-Avrupa yük treni sayısı 5.000'i aştı.

Xinjiang'daki Horgos Limanı'ndan bu yıl geçen Çin-Avrupa yük treni sayısı, Çarşamba günü itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 2.715 oldu.

Alashankou Limanı'ndan ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artışla 2.317 yük treni seferi geçti.

SES (Çince): FANG CHAO, Horgos Hongan Uluslararası Yük Taşıma Ajansı Limited Şirketi yetkilisi:

"Çin-Avrupa yük trenleri daha büyük yük kapasitesine, daha kısa ulaşım süresine ve istikrarlı faaliyet döngüsüne sahip olmalarıyla öne çıkıyor. Deniz ve hava taşımacılığına kıyasla, bu tip taşımacılığın benzersiz avantajları bulunuyor. Son iki yılda açılan yeni Çin-Avrupa yük treni hatları, malların sınır ötesi nakliyesi için daha fazla seçenek yaratırken, nakliyeci müşteriler tarafından da tercih ediliyor. Şirketimiz bu yıl içinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1.350 yük treni seferi gerçekleştirdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.(XHTV)