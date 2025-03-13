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Xinjiang'daki Büyüleyici Yardang Arazi Formları

Xinjiang'daki Büyüleyici Yardang Arazi Formları
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Xinjiang'da rüzgar erozyonu ile oluşan Yardang arazi formları, doğanın zamanla şekillendirdiği benzersiz doğal eserlerdir. Rüzgar ve zamanın etkisiyle oluşan bu yapılar, doğanın mucizelerini keşfetmek isteyenleri bekliyor.

1. Yardang arazi formlarının çeşitli görüntüleri

Uçsuz bucaksız çölün üzerinde süzülen rüzgarın etkisiyle uçan kumlarla zaman da akıp gidiyor. Bu ıssızlığın ortasında zamanın çağlar boyu süren yolculuğu, her biri doğanın nefesiyle şekillenen olağanüstü harikalar yaratıyor. Rüzgarın şekil verdiği kayalar, taş ve rüzgar arasındaki ebedi dansın sessiz tanıkları olarak yükseliyor.

İşte Xinjiang'da rüzgar erozyonuyla oluşan Yardang arazi formları, rüzgarın milyonlarca yıl boyunca görünmez eliyle toprağa izini kazıyarak her bir oluşumu benzersiz bir sanat eserine dönüştürdüğü yer. Rüzgar ve zamanın doğaya armağanı olan bu nefes kesici doğal eserler, doğanın mucizelerini keşfetmek isteyenleri bekliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xinjiang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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