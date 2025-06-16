Xinjiang'da Lavanta Turizm Festivali Dikkat Çekti

Xinjiang'da Lavanta Turizm Festivali Dikkat Çekti
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlenen lavanta turizm festivali, bölgenin mor lavanta tarlalarını ve yerel kültürel etkinlikleri bir araya getirerek turizmi ve ekonomik kalkınmayı destekliyor.

HUOCHENG, 16 Haziran (Xinhua) - Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Huocheng ilçesindeki büyük lavanta tarlaları haziran ayında lavantaların çiçek açmasıyla bölgeyi mor bir denize dönüştürdü.

Yerel mirası yansıtan kültürel gösteriler, spor etkinlikleri ve sergilerle bu dönemde düzenlenen lavanta turizm festivali, bölgenin gelişen lavanta sektörüne dikkat çekiyor ve yerel turizmi ve ekonomik kalkınmayı teşvik ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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