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Xinjiang'da Buğday Rekoltesi Rekor Kırdı

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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yazlık tahıl hasadı devam ederken buğday rekoltesi ülke çapında rekor kırdı. Bölgedeki üç büyük tarlada elde edilen verim ulusal rekorları geride bıraktı.

URUMQİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en önemli tahıl ambarlarından biri olan ve ülkenin kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yazlık tahıl hasadı devam ederken bölge, buğday rekoltesinde ülke çapında rekor kırdı.

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından bölgeye gönderilen uzman heyeti tarafından onaylanan değerlendirmelere göre, Xijiang'da 500 mu, 1.200 mu ve 10.490 mu büyüklüğündeki üç büyük tarlada mu başına (yaklaşık 0,067 hektar) kışlık buğday rekoltelerinin her biri ulusal rekorları geride bıraktı.

Huocheng ilçesinde bulunan 500 mu büyüklüğündeki buğday tarlasında mu başına 795,8 kilogram ile rekor verim elde edildi. İlçe, benzer enlemlerde bulunmaları nedeniyle Fransa'daki Provence bölgesi ile benzer hava durumu ve toprak koşullarına sahip.

Huocheng tarımsal hizmet istasyonunda görevli olan You Chengyong, "Ekim için 'Shidong 0358' buğday türünü seçtik, su tasarruflu sulama tekniklerini benimsedik ve bitkilerin büyümesini hızlandırmak için yaprak gübresi kullandık" dedi. Yetkili, Xinjiang'ın yazlık tahıl hasadının yüzde 70'inin tamamlandığını belirtti.

Bölgesel Tarım ve Kırsal İşler Departmanı yetkilisi Tang Yiwu, "Birim başına buğday verimindeki artış, Xinjiang'da tahıl üretiminin kapsamlı şekilde iyileştirildiğini gösteren bir unsur" diye konuştu. Yetkili, daha önce denemelerin yapıldığı tarlalarda elde edilen yüksek verimin artık bölgedeki buğday tarlalarının büyük bir bölümünde de elde edildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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