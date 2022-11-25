Xinjiang'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı: 10 Ölü, 9 Yaralı
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URUMQİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de Perşembe gecesi bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı.
URUMQİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de Perşembe gecesi bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı.
Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Urumqi'nin Tianshan bölgesindeki bir topluluktaki çok katlı bir konut binasında 19.49 sularında yangın çıktı. Yangın yaklaşık 22.35'te söndürüldü.
Acil müdahaleye karşın 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel