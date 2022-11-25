Xinjiang'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı: 10 Ölü, 9 Yaralı Güncel Haberler URUMQİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de Perşembe gecesi bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı. URUMQİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de Perşembe gecesi bir apartmanda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi yaralandı. Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Urumqi'nin Tianshan bölgesindeki bir topluluktaki çok katlı bir konut binasında 19.49 sularında yangın çıktı. Yangın yaklaşık 22.35'te söndürüldü. Acil müdahaleye karşın 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişinin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Xinjiang'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı: 10 Ölü, 9 Yaralı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.